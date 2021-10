Era tecnológica convierte a Tesla en empresa del billón

La era de la tecnología que se vive en la actualidad llevó a la compañía Tesla, que fabrica autos eléctricos, a posicionarse dentro de las siete empresas del billón que hay en el mundo, subrayó Enrique Camargo Félix, asesor financiero de Actinver.

El experto señaló que de acuerdo con los tiempos que se viven es como han ido creciendo las diferentes compañías, antes estaba el “boom” de la era industrial, después siguió la era de las telecomunicaciones y ahora es la de tecnología.

Señaló que al comprarle la empresa Hertz 100 mil autos a Tesla, sus acciones se dispararon e hizo que en un día el Producto Interno Bruto (PIB) subiera a 11.3%, lo que significa casi cuatro veces de una tasa de interés en una institución bancaria.

El valor del billón es por el valor de las acciones de la compañía y está ligado a las ventas y utilidades actuales y futuras que representa el crecimiento de una demanda de más autos eléctricos, representan mucho ahorro de productos fósiles”, puntualizó.

Hoy día, dijo, es la oportunidad para que las personas se asocien con genios como Elon Musk a su compañía Tesla, debido al potencial de crecimiento que tiene en la venta de autos eléctricos y que en un futuro cercano al haber más competencia serán más accesibles a la sociedad.

Propietario de SpaceX y director general de Tesla, Elon Musk.

ES LA SEGUNDA COMPAÑÍA MÁS RÁPIDA EN LOGRAR ESTA MARCA

Tesla Inc se unió a un grupo de élite de compañías con valores de mercado de un billón de dólares, un hito clave para el fabricante de automóviles liderado por Elon Musk cuyas acciones han estado en una caída en medio de un cambio global hacia los vehículos eléctricos.

Según informó Reforma en su portal con datos de Bloomberg , el fabricante del sedán Model 3, el automóvil eléctrico más vendido en todo el mundo, es ahora la segunda compañía más rápida en alcanzar esta marca, tomando poco más de 11 años desde su debut público en junio de 2010.

Facebook Inc lo hizo más rápido, aunque su capitalización de mercado está ahora por debajo del billón, ya que las acciones se han vendido en los últimos dos meses. Los otros miembros del club del billón de dólares que cotizan en Estados Unidos incluyen a Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc y Amazon.com Inc.

Las acciones subieron hasta un 9.8% este lunes, el mayor movimiento intradiario desde el 9 de marzo. Tocó un récord de 998.74 dólares, lo que elevó su capitalización de mercado por encima del billón, en base a alrededor de mil millones de acciones en circulación al 21 de octubre.

La incorporación de Tesla al círculo de nombres de tecnología megacap se produce cuando la industria automotriz se encuentra en la cúspide de una transformación masiva.

El que invirtió hace 2 años en Tesla ahora tiene diez más, siempre es el momento propicio para invertir en compañías líderes mundiales, pero ahora el precio del dólar está barato y además es una manera de proteger y acrecentar tu patrimonio invirtiendo y asociándose con las mejores compañías del mundo”, explicó.

Las instituciones educativas, dijo, no enseñan a los futuros profesionistas a cómo hacerse socios de las mejores empresas del mundo con pequeñas cantidades de dinero a través de plataformas de Internet sin la asesoría de expertos.

DE ÉLITE

Liderada por Elon Musk, Tesla es parte de las empresas más poderosas del mercado.

100 MIL Teslas Hertz hizo la compra más grande de autos eléctricos de la historia como transacción única.

4,200 millones dólares (88 mil 200 millones de pesos) será el ingreso para Tesla.

Sedán Model 3 es el vehículo que en 2022 podrá ser alquilado en Estados Unidos y Europa.

FIRMAS QUE TIENEN UN VALOR DE MERCADO DE UN BILLÓN DE DÓLARES:

Apple Inc.

Microsoft Corp.

Alphabet Inc. (Su principal filial es Google)

Amazon.com Inc.

CASO DE FACEBOOK

Fue parte de ese grupo, pero su capitalización de mercado está ahora por debajo del billón por la venta de sus acciones.

SUPERA A NACIONES VALOR EN DÓLARES

Tesla

1.05 billones

Suma de 3 naciones (1.05 billones)

Argentina: 460 mil millones

Chile: 300 mil millones

Portugal: 250 mil millones

COMPARADA CON EL PAÍS

México: 1.2 billones