Encuesta revela que más del 30 % de los mexicanos desconocen la tasa de interés de su tarjeta de crédito

CIUDAD DE MÉXICO.- Una encuesta realizada por HelloSafe reveló que más del 30% de los mexicanos no conocen la tasa de interés de su tarjeta de crédito, al mismo tiempo encontró que el 87% de los mexicanos no poseen una por temor a endeudarse o porque prefieren hacer los pagos en efectivo.

En esta encuesta, en la que se pretendía estimar la penetración de las tarjetas de crédito y los hábitos financieros relacionados con su hijo, participaron alrededor de mil mexicanos.

El ejercicio realizado por la plataforma para comparar productos financieros y servicios de telecomunicaciones en México también arrojó que 30% de los mexicanos que no quieren tarjetas de crédito piensan así por malas experiencias o miedo a manejarlas incorrectamente.

Desconocer tasa de interés, un riesgo para las finanzas personales

La empresa destacó que no conocer la tasa de interés de la tarjeta de crédito puede representar un riesgo importante para las finanzas personales.

Lamentablemente, al preguntar cuál es la tasa de interés de la tarjeta de crédito con la que cuentan los encuestados, la respuesta más popular reveló que no tienen seguridad del porcentaje de interés anual de su tarjeta", dijo la firma.

Además de no conocer la tasa de interés, el problema puede ser no pagar el saldo que se debe a final del mes, principalmente el pago mínimo para no generar intereses.

Como parte de los resultados, 70% declaró pagar siempre el saldo completo de la deuda antes de la fecha de corte, en tanto que 3% dijo pagar siempre el saldo mínimo antes de la fecha de corte.

Sin embargo, 27% no cumple siempre con el pago, lo cual genera interés que se acumulan para la siguiente fecha de corte.

El uso responsable de una tarjeta de crédito puede ayudar a los mexicanos a construir su historial crediticio, acceder a financiamiento, obtener bonificaciones y recompensas, proteger sus compras y mejorar su educación financiera", destacó HelloSafe.

Sin embargo, es importante utilizar la tarjeta de crédito con cuidado y responsabilidad para evitar problemas financieros.

Lo que debes saber para tener una tarjeta de crédito

Las características más importantes para elegir una tarjeta de crédito, de acuerdo con los resultados de la encuesta, se colocarían en el siguiente orden: