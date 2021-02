En el área Noreste tenemos 20% de generación CFE y 80% de privada; privados estuvieron saliendo de funcionamiento desde el domingo: Comisión Federal de Electricidad

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego del apagón en varios estados del Norte de México que afectó a unos 400 mil usuarios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que en esta área 20% de la energía la genera la paraestatal y el 80% los privados.

"En el área Noreste tenemos 20% de generación CFE y 80% de privada, lo cual es relevante porque los privados estuvieron saliendo de funcionamiento desde la noche del domingo 14. En casos como éste se hace notar el desbalance entre ambos", comentó Carlos Morales Mar, director de Operaciones de CFE.

CFE consume el 60% de todo el gas natural que México compra a Estados Unidos. La afectación en términos presupuestales es de 20 mil mdp en 4 días; estarán siendo prorrateados a lo largo de 12 meses, para no afectar la tarifa.- Miguel Reyes, CFEnergía

Por su parte, Miguel Reyes, director general de CFEnergía, dijo que "en los últimos 30 años se desmanteló la producción y reservas de gas natural de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que la red de gasoductos hoy está atada a la de Estados Unidos. Por eso hace falta fortalecer a Pemex y CFE".

Tenemos contratos de gas de los que no nos podemos salir de un día para otro; se han cambiado algunos pero permanecerán por 25 años. Pagamos 60 mil mdp al año por gasoductos que no podemos usar al 100%; no puede corregirse de la noche a la mañana", agregó Reyes.