¿En busca de empleo?, el INE te pagará 12 mil como supervisor electoral

HERMOSILLO, Sonora.- Si estás en busca de una oportunidad laboral, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene uno para ti con miras al proceso electoral de 2021 en el País y en Sonora.



El Instituto lanzó la convocatoria para trabajar como capacitadores electorales y supervisores electorales de cara a los comicios del próximo año y los salarios no suenan tan mal.



El órgano electoral informó en su convocatoria que los supervisores electorales tendrán un salario mensual que irá de los 10 mil 16 a los 12 mil 798 pesos, mientras que los capacitadores electorales ganarán de 7 mil 790 a 10 mil 572 pesos.

����♀️ Sé parte del equipo que capacitará a quienes contarán los votos en las elecciones más grandes de la historia. Consulta la convocatoria ����♂️ https://t.co/ij2jlB2G0W. #TuVotoSaleyVale #Elecciones2021 #Certeza2021 pic.twitter.com/yH7Qc7dmbX — @INEMexico (@INEMexico) November 11, 2020



Para conocer más del que podría ser tu nuevo empleo, el INE pide entrar en esta página en un navegador de Internet y llenar los requisitos que ahí se solicitan.



Si usted resulta seleccionado, personal del Instituto se comunicará para informar si tiene ya un nuevo empleo.

El INE solicitará para este empleos requisitos legales y administrativos:



Legales:

- Ser ciudadano mexicano.

- No tener antecedentes penales.

- Contar con secundaria terminada.

- Tener conocimientos y habilidades para realizar las funciones del cargo.

- Tener de 18 a 59 años al día de la jornada electoral.

- No militar en ningún partido político.

- Ser residente en el Distrito Electoral en el que se prestará el servicio.

- No haber participado como representantes de un partido político en los últimos tres años.



Administrativos:

- Credencial para votar vigente.

- Acta de nacimiento.

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

- Comprobante de estudios que acredite el nivel educativo.

- Licencia de manejo vigente.

- CURP y RFC con homoclave.

- Contar con una carta que acredite su experiencia.

- 5 fotografías tamaño infantil.

- No ser familiar de consejeros y representantes de partido político que ya estén registrados para el proceso electoral 2021.

- Disponibilidad de tiempo completo

- asistir a la plática de inducción que impartirá la Junta Distrital Directiva.

- Aprobar el examen de conocimientos, habilidades y aptitudes.

- Correo electrónico vigente.

Fuente: INE.