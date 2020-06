Embajador Landau desmiente comentarios sobre inversión en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, desmintió haber hecho la sugerencia de dejar de invertir en México, según esto durante un informe en la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Se está reportando que yo comenté esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”, explicó el diplomático.

Se está reportando que yo comenté esta mañana a la CONCAMIN que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 25, 2020

Supuestamente, durante su participación en el 11 Informe Covid-Industrial de la Concamin, Landau comentó que los cambios en las reglas actuales muestran que "tampoco es momento oportuno para invertir".

El embajador presuntamente habría afirmado que no se puede decir al mismo tiempo "queremos atraer inversión y capital de otras partes del mundo, y también decir: vamos a cambiar las reglas", porque todo impacta.