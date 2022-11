Despidos en Amazon continuarán durante 2023

ESTADOS UNIDOS.- Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, informó a los empleados a través de una carta que los despidos en la empresa continuarán durante el 2023.

Actualmente Amazon cuenta con 1.5 millones de trabajadores, además de que es una de las mayores empleadoras en Estados Unidos.

Esta semana, la compañía informó a sus empleados de diversas divisiones que serían despedidos, y de acuerdo con The New York Times, Amazon planea prescindir de los servicios de unos 10 mil trabajadores.

Respecto al tema, Jassy indicó que dicho recorte de personal ha sido “la decisión más difícil” que ha tomado Amazon en los últimos años, según una carta interna a la que tuvo acceso CNBC.

No se me escapa ni a mí ni a ninguno de los líderes que toman estas decisiones que estos no son solo puestos que estamos eliminando, sino personas con emociones, ambiciones y responsabilidades cuyas vidas se verán afectadas”, dijo.