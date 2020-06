Descarta AMLO viajar a Estados Unidos por T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó viajar a Estados Unidos por la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Yo creo que sí, porque ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible, no lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible”, dijo.