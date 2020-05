Crecen usuarios mexicanos de Internet durante pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre enero y marzo de este año, México alcanzó los 87.3 millones de usuarios de Internet, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



Esto significa que en el primer trimestre del año se agregaron 6.7 millones de cibernautas en el país pues el Inegi informó que había 80.6 millones de usuarios el año pasado.



Los 87.3 millones de usuarios de internet representan al 76% de la población de seis años o más con el potencial de comunicarse, entretenerse, informarse e incluso aprender y trabajar durante este periodo de cuarentena que aún no tiene una fecha cierta de término para gran parte del territorio, señaló The CIU en un comunicado.



Por otra parte, la consultora menciona que de acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 55% de los hogares tienen conectividad a través de internet fijo.



“Ante la emergencia, se ha reconocido con mayor ahínco el valor que tiene la conectividad para la población, al ser canal que habilita un cúmulo de actividades ya cotidianas, pero aún imposibilitada para una cuarta parte de la población en edades de aprovechar al máximo su acceso”, subrayó The CIU.