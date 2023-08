Cofepris alerta de helados contaminados con bacteria de listeria

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hace un llamado a la población sobre la contaminación en helados de la marca Soft Serve On The Go con la bacteria Listeria monocytogenes.

Según el sitio web de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, los sabores afectados son: vainilla chocolate, mantequilla de cacahuate, caramelo, sorbete de fresa mango y mantequilla de cacahuate natural y baja en grasas.

La recomendación de Cofepris es evitar la adquisición y consumo de los productos de Soft Serve On The Go, en presentación de 8 oz, debido a su riesgo para la salud.

Se alienta a la población a denunciar la posible venta de estos productos comunicándose al teléfono 800 033 5050 o a través del sitio web gob.mx/cofepris.

Detecta Cofepris helados con listeria

La infección por listeria puede provocar fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, rigidez en el cuello, confusión, desequilibrio y convulsiones.

Si se experimenta alguno de estos síntomas, se aconseja buscar atención médica de inmediato.

Las autoridades piden a los comercios, tiendas y distribuidores que vendan productos con las características mencionadas que suspendan su comercialización de manera inmediata.