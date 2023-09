Beneficios de los préstamos personales en línea para los ciudadanos mexicanos

Los préstamos personales en línea son una excelente opción para obtener liquidez de forma rápida y sencilla, pues permiten cubrir las necesidades urgentes o los imprevistos económicos que pudieran surgir. Tanto su tramitación como los requisitos que se piden son fáciles de cumplir, por lo que se puede obtener el dinero en cuestión de horas. El sistema online se presenta como un perfecto sustituto para el acceso a créditos, evitando los largos y pesados procesos burocráticos de la banca tradicional.

Los prestamos en línea personales forman parte de los instrumentos financieros más accesibles que van a permitir sacar de algún bache económico o hacer frente a algún gasto inesperado, como la avería del vehículo, por ejemplo, a cualquier ciudadano que lo necesite. Asimismo, también se pueden aprovechar para conseguir la liquidez suficiente para hacer una pequeña inversión en un negocio, completar los estudios o incluso irse de vacaciones.

No obstante, no hay que olvidar las condiciones que se firman en el contrato, pues habrá que cumplir con la devolución de la cantidad prestada más los intereses devengados mediante los pagos en los plazos y cuotas acordados para que no genere intereses.

Ventajas de los préstamos personales



Los préstamos en línea se han convertido en poco tiempo en uno de los instrumentos financieros más utilizados por los ciudadanos debido a los múltiples beneficios que presentan, entre los que se destacan los siguientes:

Fácil acceso



Una de las principales ventajas que encuentran los consumidores en los préstamos personales en línea es que no es necesario cumplir con demasiados requisitos para que sean concedidos. En este sentido, la tramitación se hace mucho más sencilla y rápida, pue no hay que visitar oficinas, evitando desplazamientos, pérdidas de tiempo y una gran cantidad de papeleo.



Un ejemplo de este tipo de agilidad la ofrece Provident con su modelo de solicitud en línea y préstamos a domicilio.

Cubrir gastos inesperados o financiar una compra grande



En la vida se presentan situaciones inesperadas que en ocasiones representan un elevado desembolso de dinero que no ha podido preverse. En este tipo de circunstancias, para hacer frente a ese gasto, un préstamo personal se convierte en una excelente forma de solucionarlo.



Por otro lado, este tipo de acceso al dinero en línea también ofrece la oportunidad de utilizar los fondos para distintos propósitos como hacer una compra grande, hacer reformas en el hogar o cambios en el mobiliario, salir de viaje, comprar útiles escolares y mucho más.

Consolidar deudas



Esta es una estrategia que siguen muchos consumidores que se encuentran con una cantidad elevada de deudas pequeñas que hacen que la suma total a pagar cada mes sea demasiado elevada. Con un préstamo en línea, puedes unificarlas todas en una única cuota mucho más llevadera y que, en ocasiones, incluso presenta una tasa de interés más baja.

Flexibilidad total



Otra característica muy valorada y beneficiosa para los consumidores se refiere a las excelentes posibilidades que ofrecen algunas empresas en cuanto a las opciones para devolver el dinero, pues se puede adaptar dependiendo de la capacidad de pago de cada cliente. Dependiendo de este factor, se configura el importe que se desea solicitar, así como el tiempo en el que se quiere devolver, ya sea desde tres meses a un año, por ejemplo. En dependencia de estos parámetros, se pagará una tasa de interés diferente.



Como cabe suponer, a mayor plazo de devolución, mayores serán los intereses. No obstante, a veces es preferible alagar las cuotas en el tiempo y pagar un poco más, que verse muy apurados para llegar a fin de mes o incumplir los pagos y tener que pagar intereses de demora que suelen ser mucho más elevados.

Libre uso



Otra ventaja que es de agradecer es que los préstamos en línea no solicitan explicaciones acerca de para qué va a ser utilizado el dinero, por lo que el solicitante puede emplearlo para cualquier cosa. En este sentido, en los bancos no solo hay que cumplir unos requerimientos muy exigentes, sino que hay que dar explicaciones sobre a qué va a ir destinado el dinero del préstamo o crédito y, en muchas ocasiones, del uso que se le vaya a dar depende su concesión.

Sin garantía necesaria



El principal requisito que impone la banca tradicional a los consumidores es la exigencia de una garantía en forma de inmueble o de avalista para que sean concedidos los préstamos, que permita hacer frente a los pagos en caso de que el titular no lo haga.



Esta exigencia pone a los interesados en una situación muy incómoda, pues corren con el riesgo de que sus propiedades sean embargadas o de poner a una tercera persona en una posición desagradable de tener que hacer unos pagos que no le pertenecen.



Sin embargo, con los préstamos en línea no existe la necesidad de presentar este tipo de garantías, por lo que los clientes podrán dormir tranquilos.