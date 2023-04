Bed Bath & Beyond se declara en bancarrota: ¿Qué significa para empleados y clientes?

NUEVA YORK.-Bed Bath & Beyond, una cadena de artículos para el hogar, ha presentado una declaración de bancarrota en el Tribunal de Distrito en Nueva Jersey después de años de pérdidas y varios planes fallidos de recuperación. En su declaración, la empresa enumera activos y pasivos estimados en el rango de $1,000 millones y $10,000 millones de dólares.

La empresa ha tomado esta decisión después de no poder asegurar más fondos para continuar sus operaciones. La declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EU significa que la empresa está buscando protección legal mientras se reorganiza y trata de pagar sus deudas.

La liquidación ordenada de sus negocios implica la venta de algunos o todos sus activos.

A pesar de la declaración de bancarrota, por ahora, los sitios web y las tiendas permanecerán abiertas. Esto podría indicar que la empresa está tratando de mantenerse en funcionamiento durante la reorganización. Sin embargo, es posible que se produzcan cambios significativos en la estructura de la empresa, lo que podría afectar a los empleados y proveedores.

¿Qué pasará con los empleados de Bed Bath & Beyond?

Bed Bath & Beyond ha reconocido que no pudo asegurar más fondos para continuar su operación y ha tomado la decisión de declararse en bancarrota. Por ahora, no hay reportes de qué ocurrirá con los más de 30,000 empleados de la empresa, pero la compañía aseguró que mantendrá “sus compromisos”, incluso con sus proveedores.

Aunque Bed Bath & Beyond ha estado luchando en los últimos años, ha sido un minorista líder en el mercado de artículos para el hogar durante décadas.