Barril de petróleo escala a máximos de 1 año después que OPEP+ mantuviera producción sin cambios hasta abril

TEXAS.-Los precios del petróleo repuntaron más de un 4% el jueves, alcanzando un máximo de más de un año, luego de que la OPEP y sus aliados acordaron mantener la producción sin cambios hasta abril, porque consideraron que la recuperación de la demanda durante la pandemia de coronavirus aún era frágil.

* El crudo Brent subió 2.67 dólares, o un 4.17%, a 66.74 dólares el barril, luego de subir a 67.75 dólares, su nivel más alto desde enero de 2020. Los futuros de crudo estadounidense ganaron 2.55 dólares, o un 4.16%, a 63,83 dólares, habiendo alcanzado un máximo de 64.86 dólares.

* "La OPEP nos sorprendió: El mensaje que la OPEP está enviando al mercado es que están muy dispuestos a ver que los precios del petróleo se disparen y, en última instancia, contribuir en gran medida a reducir el exceso de inventario generado el año pasado debido al Covid-19", dijo Bart Melek, jefe de estrategia de materias primas en TD Securities.

* Algunos analistas habían pronosticado que la OPEP+, una alianza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros grandes productores, aumentaría el bombeo en unos 500 mil bpd.

* El líder del grupo, Arabia Saudita, dijo que ampliaría su recorte voluntario de producción de petróleo de 1 millón de barriles por día (bpd) y decidiría en los próximos meses cuándo eliminarlo gradualmente.

* "Sin embargo, hay una espina en el cóctel alcista y muy pocos están sorprendidos. Rusia quiere aumentar la producción", dijo en una nota el jefe de mercados petroleros de Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

El petróleo de Texas se dispara un 5.27 % tras la decisión de la OPEP

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba este jueves más de un 5 % y superaba los 64.5 dólares el barril tras la decisión de la OPEP y sus aliados de mantener casi sin cambios su oferta colectiva de crudo a partir de abril.



Cerca de las 12 del mediodía hora local de Nueva York, los contratos futuros del WTI para entrega en abril sumaban 3.23 dólares con respecto al cierre del día anterior y se situaban en 64.51 dólares, un avance del 5,27 %.



La OPEP+ ha decidido mantener en abril sin cambios la gran mayoría de los recortes vigentes de su oferta petrolera, con excepción de Rusia y Kazajistán, que aumentarán moderadamente su bombeo en 150 mil barriles diarios (bd), informó el Ministerio de Energía kazajo.



En su intervención durante el encuentro ministerial de la alianza petrolera, el ministro de Energía kazajo, Nurlán Nogáyev, destacó la dinámica positiva de la lucha contra el coronavirus y el paulatino restablecimiento de la demanda en el mercado del petróleo y sus derivados.



Su homólogo de Arabia Saudí, Abdelaziz bin Salmán, instó al comienzo de la reunió a mantener la "cautela" y "vigilancia" a la hora de decidir si abrirán sus grifos en abril poco después de iniciarse el encuentro telemático ministerial.



"No hay duda de que el mercado mundial de petróleo ha mejorado desde nuestra última reunión en enero", dijo Bin Salmán ante los máximos responsables del sector de los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otras diez naciones productoras, entre ellas Rusia.



Los recortes del bombeo que mantiene esta alianza ante la crisis causada en el sector por la pandemia de la covid, junto a una reducción adicional voluntaria de 1 millón de barriles diarios (mbd) por parte de Riad en febrero y marzo de este año, "han contribuido" a la recuperación del mercado, destacó Bin Salmán.



No obstante, "la incertidumbre que rodea el ritmo de la recuperación no ha disminuido y en el transcurso del último año hemos visto lo difícil que es hacer predicciones sólidas", añadió el representante saudí. "En este contexto, pido cautela y vigilancia", subrayó.



Los precios estaban ya subiendo desde primera hora con fuerza ante señales de que el grupo podría mantener sin cambios el recorte de suministro vigente -contrario a lo que se esperaba en los días anteriores-, que mantiene fuera del mercado unos 7 millones de barriles diarios.



"Aunque los precios del crudo están haciendo a los miembros querer abrir los grifos otra vez y conseguir más dinero, la mayoría de miembros están mostrando una contención sorprendente y están contentos de extender los recortes de producción actuales durante un mes o dos", señaló Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy.