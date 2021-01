Bancos niegan complicidad institucional, tras multas impuestas por Cofece

CIUDAD DE MÉXICO.- Después que siete instituciones fueron sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que exista una colusión institucional en el mercado de deuda gubernamental, porque se trató del proceder particular de cada uno de los individuos,

El vicepresidente de la ABM, Raúl Martínez Ostos indicó que aunque respetan la decisión final, las instituciones financieras que fueron parte de la investigación tienen una perspectiva distinta respecto algunas conclusiones, las cuales son revisadas con detenimiento.

Asimismo, Eduardo Osuna, vicepresidente del organismo, explicó que fue una investigación profunda, bien hecha, por eso tardó tanto tiempo, en la que hubo un requerimiento de información muy importante que suministraron.

No hubo una colusión institucional por algún motivo, es la parte más importante de la investigación, al final el daño que se cuantifica en la misma investigación, es un daño que no se compara en nada con lo que es la totalidad del mercado y son conductas muy particulares de individuos que no tienen nada que ver con el comportamiento institucional, aseguró.