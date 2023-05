Aunque reconoció que fue sólo rumor, AMLO plantea que gobierno podría participar en la compra de Banamex si Grupo México se desiste

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En caso de que Germán Larrea Mota Velasco no compre Banamex, no se acaba el mundo y hasta el gobierno de México podría crear una asociación pública-privada para adquirirlo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el mandatario reconoció que fue un rumor el que quizás Grupo México se podría desistir de la compra por la ocupación del gobierno de tramos concesionados a Ferrosur, precisó que “no se acaba el mundo” si la operación no se concreta.

Si ya no lo va a comprar él, hay posibilidad de crear una asociación pública o privada…a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo”, dijo.

Otros empresarios también podrían adquirir Banamex

En un supuesto, precisó, de que Grupo México no compre el banco, pueden incluso otros empresarios adquirirlo.

“Estoy diciendo de que ya no quiso una empresa comprar el banco y casi se acaba el mundo, no, y pueden desde luego otros empresarios adquirirlo, pero además no es cierto, fue una volada, pero todo con el propósito de generar miedo, incertidumbre”, indicó.

En cuanto al problema con Grupo México por la ocupación de los tramos de Ferrosur, el Presidente aseguró que continúan las conversaciones.

“Se sigue hablando con el Grupo México, no es un asunto personal, y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo”, dijo.