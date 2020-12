Accionistas de AHMSA ofrecen devolver 200 mdd por compra de Agro Nitrogenados

CIUDAD DE MÉXICO.-Accionistas de Altos Hornos de México (AHMSA) están dispuestos a pagar 200 millones de dólares al gobierno federal como reparación del daño por la venta de Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), revela Proceso.

“El grupo AMI se compromete a la reparación del daño al gobierno federal que resultó de la venta de Agro Nitrogenados… como parte de esta transacción, a través de AHMSA, asumimos esa responsabilidad”, aseguró Jorge Silberstein, abogado de Alianza.

Hace unos meses, el presidente de Grupo Villacero, Julio César Villarreal Guajardo, ofreció regresar los 200 millones de dólares que se pagó de sobreprecio por la planta de fertilizantes a Altos Hornos de México (AHMSA), confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“(Alonso) Ancira tiene negociación con otro empresario(Villarreal),le vende acciones y la planta, o se vuelve socio mayoritario y nos manda decir que si se realiza la operación antes que nada él llegaría a un acuerdo con el gobierno para devolver los 200 millones de dólares”, dijo.

López Obrador confirmó durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional que se trata del presidente de Grupo Villacero.

“Si devuelven el dinero es una especie de reparación del daño, no sé si sea reparar todo el daño, pero es algo que podría ayudar a los implicados si devuelven el dinero”, precisó.

Y agregó: “si no devuelven el dinero, pues el juicio sigue adelante como está establecido, contemplado. Cuando yo hablé que había la pasividad de que se iba de devolver el dinero se dijo que no era cierto”.

El mandatario agregó que sin devolución de los 200 millones de dólares, no hay acuerdo, pues su gobierno no otorgará “ninguna concesión”, “si no recuperamos lo que se llevaron”.

Controladora de AHMSA vende 55% de sus acciones

Un grupo de accionistas de Grupo Acerero del Norte (GAN), sociedad controladora de Altos Hornos de México (AHMSA), celebraron un contrato con la empresa Alianza Minerometalúrgica Internacional, con la intención de venderle 55% de las acciones de GAN.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este miércoles, GAN indica que la operación está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas las autorizaciones por las instancias competentes. Entre esas instituciones figura la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).