¿Abren los bancos este 5 de mayo en México?

MÉXICO.- El 5 de mayo de este año caerá en viernes y los estudiantes tendrán día libre, lo que les permitirá disfrutar de un fin de semana prolongado. Esto ha generado dudas entre los clientes del banco acerca de si estarán abiertos.

Sin embargo, según la Ley Federal del Trabajo, el 5 de mayo no es un día festivo oficial y no se suspenden las actividades laborales. Esto significa que no habrá un fin de semana largo para los trabajadores.



El único día que la Ley Federal del Trabajo contempla como feriado en mayo es el día 1, por lo que aquellos trabajadores a los que le corresponda laborar ese día no tendrán el beneficio del pago doble o triple.



Caso contrario los estudiantes, quienes sí gozarán de un fin de semana largo. De acuerdo con el calendario SEP 2022-2023 habrá suspensión de labores el día 5 de mayo, y se reanudarán hasta el lunes 8 de mayo.



¿Abren los bancos este viernes 5 de mayo?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tiene contemplado el 5 de mayo como día feriado en su calendario 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación.



Así, este viernes los bancos deben operar de forma habitual, sin interrupción del servicio para los cuentahabientes.



Los días que sí contempla la Asociación de Bancos de México como feriados con suspensión de labores son:



1 de enero

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

6 y 7 de abril

1 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y tercer lunes en conmemoración del 20 de noviembre

12 y 25 de diciembre

Sábados y Domingos.

