AMLO ve peligro de corrupción en iniciativas del BID, CMN y Banco de México

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador contestó que sí ve peligro de corrupción en los créditos del BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y del Banco de México para pequeñas y medianas empresas.

"¿Habría riesgo de corrupción en este plan del Banco Interamericano de Desarrollo?”, le preguntaron durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Sí, si no se cuida. Lo mismo del dinero que va a disponer del Banco de México; no oponernos, pero cuidar. Si se generó este debate, es porque me lo fueron a plantear, apoyar como siempre los de arriba y dije no, así de sencillo y fui claro y les expliqué por qué no”, dijo.

Ayer, el mandatario indicó que no le gustó “el modito” en el que se pusieron de acuerdo el BID y el CMN para lanzar un programa de crédito por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas.

También se refirió al anuncio que realizó el Banco de México el martes pasado cuando puso en marcha 10 medidas para apoyar al sistema financiero del País por un monto de hasta 750 mil millones de pesos.

Hoy, el Presidente insistió en que su gobierno no se opone a las iniciativas del sector privado para otorgar créditos, siempre y cuando “que no sea a costillas del erario”.

“Además eso es lo más normal, que las empresas puedan obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos. Lo que no queremos, no vamos a permitir es que estos créditos si no se pagan, pasen a ser deuda pública, nosotros no avalamos eso”, aclaró.

López Obrador enfatizó en que su gobierno no dará trato preferencial a quienes tienen la posibilidad económica.

“Habiendo en México tanta pobreza, es lo mismo del Banco de México, es organismo autónomo, respetamos su independencia, pero estamos pendientes del manejo de las reservas, porque esas reservas no son del Banco de México, ni siquiera del gobierno, son reservas de la nación”, dijo.

NARRA REUNIÓN CON EMPRESARIOS

El mandatario narró una reunión que sostuvo unos días antes de su primer informe de su segundo año de gobierno. Ahí los empresarios le propusieron que los 25 mil millones de pesos que planeaba destinar para un millón de créditos para los pequeños empresarios, se destinaran a garantía.

“Me dice un representante de los hombres de negocio: ‘es que eso puede ser garantía, los 25 mil millones y se puede convertir, no en un millón, sino en ocho millones de crédito, si los 25 mil millones se aportan como garantía’”, recordó.

Los empresarios, dijo, acordaron darle una respuesta antes de su informe de gobierno.