Zion Williamson el centro de atención en el draft de la NBA

NUEVA YORK.- Zion Williamson sonrió durante casi media hora de preguntas, tratando de retratarse a sí mismo como cualquier jugador con la esperanza de ser reclutado.



De repente, un recién llegado alto y delgado se abrió paso hacia la parte delantera del enjambre hombro con hombro que rodeaba a Williamson y rechazó esa idea.



"¿Qué se siente", preguntó el compañero de Duke RJ Barrett, "para ser el mejor prospecto desde LeBron James?"



Williamson tiene una exageración similar. Pronto, puede comenzar a mostrar si tiene el juego para emparejar.



El poderoso alero de potencia casi seguramente lo hará con el uniforme de los Pelícanos de Nueva Orleans, quienes tienen la primera selección el jueves por la noche en el Barclays Center en Brooklyn.



Se desalienta a los equipos de la NBA a anunciar a quién elegirán, y los pelícanos no le confirmaron nada a Williamson cuando visitó recientemente.



"Me dijeron que tal vez me seleccionen y yo soy un buen jugador o algo así", dijo Williamson.

¿Tal vez?



Sería una de las sorpresas más grandes que alguien en la NBA evocó en años si los Pelicans le pasaran a un jugador cuya combinación de tamaño, velocidad y habilidad recuerdan a James y a muchos otros. Con una lista de 6 pies 7 pulgadas y 285 libras, Williamson promedió 22.6 puntos y 8.9 rebotes mientras disparaba al 68% desde el campo y se unió a Kevin Durant y Anthony Davis como los únicos estudiantes de primer año votados como jugador nacional del año por The Associated Press.



Sus golpes de martillo fueron buenos para la universidad, pero Williamson quiere ser conocido por más que su juego por encima del borde en los profesionales. De hecho, no está dispuesto a participar en el Slam Dunk Contest.



En cambio, ha estado mejorando su tiro de 3 puntos, y el entrenador de Duke, Mike Krzyzewski, notó que Williamson era previamente un jugador del perímetro antes de aumentar de volumen y convertirse en una fuerza alrededor de la canasta.



"Todavía tiene solo 18 años", dijo Krzyzewski en su programa de radio SiriusXM. “Y como deportista, es un atleta de alto percentil en el mundo, no solo en el juego de baloncesto. Es ese nivel de hombre joven ".



No es de extrañar que los fanáticos de los pelícanos estén tan ansiosos por atraparlo. Williamson dijo que encontró que Nueva Orleans era bienvenida cuando caminaba por la ciudad, y los locales ahora deberían amarlo aún más después de que el equipo acordara el fin desemana intercambiar a Davis con los Lakers para jugar con James.



"La ciudad parece muy emocionada si voy allí", dijo Williamson.



Memphis tiene el pick No. 2 y una aparente apertura como armador de Ja Morant de Murray State luego de acordar intercambiar a Mike Conley con Utah el miércoles. Barrett espera poder ir a los Knicks de Nueva York con la tercera selección, y quien sea que gane en el No. 4 está programado para ser el compañero de equipo de Williamson porque los Lakers incluyeron la selección en el paquete para Davis.



Los equipos que trabajen más allá de eso deberían sentirse confiados acerca de sus posibilidades de éxito después de una temporada en la que los Toronto Raptors ganaron el título de la NBA con una lista que no incluyó selecciones de lotería, y Giannis Antetokounmpo emergió como un finalista de MVP después de ser elegido con el pick No. 15 2013. Entonces, la redacción inteligente parece más importante que la redacción alta.



Aún así, la atención de toda la temporada en Williamson empequeñeció casi todo lo demás, por lo que todos los ojos estarán puestos en él el jueves por la noche mientras camina hacia el escenario para saludar al comisionado Adam Silver. Williamson se llamó a sí mismo un tipo simple, así que tal vez no use el tipo de traje llamativo que es el código de vestimenta habitual de la noche de tiro; el suéter a rayas que llevaba el miércoles era ciertamente bastante simple.



Su juego definitivamente no lo es.



"Por su tamaño, puede llegar a cualquier lugar que quiera en el piso", dijo De'Andre Hunter de la campeona nacional Virginia. "Es un jugador muy fuerte y dominante".



Williamson no parece estar atrapado en el bombo, viéndose a sí mismo más como un jugador de equipo que como un salvador de la franquicia. No esperaba ser la opción número uno en Duke y no está presionando para conseguir el trabajo en Nueva Orleans.



"Realmente no veo las expectativas", dijo Williamson. "Solo quiero ganar al final del día y trataré de ser la mejor versión de mí mismo, y cualquier cosa que el equipo necesite que haga, estaré dispuesta a hacerlo".



Pero sus estándares son altos, respondiendo a una pregunta sobre sus objetivos diciendo que incluyen "MVP, Novato del Año y eventualmente, Jugador Defensivo del Año".