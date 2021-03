"Ya basta Liga MX": Carlos Salcedo explota contra el arbitraje

Ya basta @LigaBBVAMX esto no es de roja la semana pasada? La diferencia es que yo no me quede tirado. Increíble como los árbitros te condicionan a no poder jugar el verdadero FÚTBOL que es de contacto también. POCO MÁS DE CRITERIO. Hoy min 11 nos dejan con 10 hombres! pic.twitter.com/mm4clk0X3P