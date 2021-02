¡Vuelve la Champions! Estos son los partidos que se jugarán la próxima semana

EUROPA-. Llegó febrero y eso no solo significa el mes del amor y la amistad, sino también del regreso de la UEFA Champions League, en sus partidos de los octavos de final rumbo a Estambul 2021.

La próxima semana, es decir, el martes 16 y el miércoles 17 de febrero, se disputarán cuatro partidos entre los 16 mejores equipos de las rondas de clasificación, en lo que será la reanudación de la edición 2020-21.

RB Leipzig vs Liverpool, en Puskás Aréna, y Barcelona contra Paris Saint-Germain, en el Estadio Camp Nou, serán los juegos que se celebrarán el próximo martes y que darán inicio a los octavos de final de la competencia europea.

��️ Mauricio Pochettino: "Nuestro máximo respeto sobre el Barcelona, su gente y sus jugadores. No estamos queriendo dar mensajes. Nosotros estamos enfocados en la liga y después nos enfocaremos en la Champions." #VamosParis ❤️�� — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) February 6, 2021

Al día siguiente, Sevilla recibirá al Borussia Dortmund, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y el Porto del mexicano Jesús Manuel Corona jugará como local ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, en el Estadio do Dragão.

De esta semana que viene a la próxima se jugarán los otros cuatro enfrentamientos de esta ronda, que serán Atletico de Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern Múnich, Atalanta vs Real Madrid y Borussia Mönchengladbach vs Manchester City.