Victoria de New York Red Bulls por 2-1 frente a Atlanta United

Atlanta no logró imponerse a Red Bulls, que ganó 2-1 durante el duelo disputado este jueves en el Red Bull Arena. New York Red Bulls quería mejorar su situación en el torneo después de perder el último partido frente a Los Angeles FC por un marcador de 2-0. Respecto al equipo atlantés, Atlanta United perdió por un resultado de 2-1 en el encuentro anterior ante Toronto FC. Con esta derrota Atlanta United se situó en undécima posición al finalizar el encuentro, mientras que New York Red Bulls es segundo.

En el transcurso del primer periodo ninguno de los equipos consiguió anotar gol, por lo que los jugadores abandonaron el césped con el mismo 0-0 inicial.

En el segundo tiempo marcó un gol Atlanta United, que estrenó su luminoso a través de un tanto de Josef Martinez a los 75 minutos. Sin embargo, el once neojerseyés logró el empate gracias a un gol desde el punto de penalti de Morgan a los 82 minutos. Tras una nueva jugada aumentó el marcador de New York Red Bulls, que remontó por medio de un tanto de Ngoma cerca de la conclusión, en el 89, finalizando el enfrentamiento con un marcador de 2-1 en el marcador.

El técnico de Red Bulls, Gerhard Struber, dio entrada al campo a Barlow, Luquinhas, Ngoma y Sserwadda en sustitución de Klimala, Harper, Fernandez y Edwards, mientras que por parte de Atlanta, Gonzalo Pineda sustituyó a Josef Martinez, Hyndman y Moreno por Cisneros, Amar Sejdic y Franco Ibarra.

El árbitro amonestó con tarjeta amarilla a Cásseres, Long y Edwards por parte de Red Bulls y a Amar Sejdic, Franco Ibarra y Ríos por parte del equipo atlantés.

Con esta victoria, el equipo de Gerhard Struber ocupó el segundo puesto con 29 puntos al finalizar el partido, mientras que el conjunto dirigido por Gonzalo Pineda se situó en undécimo puesto con 19 puntos.

En la próxima jornada de la MLS, tanto Atlanta United como New York Red Bulls jugarán un nuevo partido contra New York City y Sporting Kansas City respectivamente.