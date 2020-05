Víctimas de Jordan: Estrellas que no pudieron coronarse en la NBA

Los legados individuales lucen mejor con anillos de campeón. Eso lo sabe Michael Jordan y sus seis títulos con los Toros de Chicago.

Para ser considerado el mejor basquetbolista de la historia, Jordan tuvo que dominar este deporte por más de una década y para ello superó a otros grandes exponentes de la NBA en ese tiempo.

Jugadores miembros de la Salón de la Fama, que de no ser por la existencia de “Su Majestad”, tendrían en su palmarés un anillo o más de campeón.

Una de las constantes víctimas de Jordan y compañía fue el centro Patrick Ewing y sus Knicks de Nueva York en la Conferencia del Este. La primera edición de la férrea rivalidad fue en las finales de dicha conferencia en la temporada 1992-93, donde la quinteta se puso arriba con los dos primeros juegos, para después ser “barridos” con cuatro victorias de los Toros.

Ewing, uno de los pívots más dominantes en ese entonces, se volvería a enfrentar a Jordan y a Chicago en la misma instancia de la 1995-96. El resultado fue el mismo, sólo que terminando ahora en cinco juegos. Con los de la Gran Manzana y aprovechando la ausencia de Jordan, Ewing tuvo dos apariciones en las Finales de la NBA (1994 y 1999), ambas sin éxito.

En las Finales de la campaña de 1992-93, Charles Barkley, jugador de los Soles de Phoenix llegaba como el Jugador Más Valioso de la liga y con el mejor récord de la NBA, una conjugación para pensar que sería el momento ideal para destronar a los vigentes bicampeones en ese momento.

Los Soles, comandados por Barkley, que ese año tuvo promedio de 25.6 puntos, 12.2 rebotes y 5.1 asistencias, solo pudieron resistir en seis juegos y vieron como los Toros se coronaron por tercera ocasión consecutiva en su casa.

Barkley, conocido por su actitud altamente competitiva, dijo que “perder contra Michael Jordan no le avergüenza”, palabras que se escuchan en el documental “The Last Dance”.

Shawn Kemp y los Supersonics de Seattle se toparon a la que muchos consideran fue la mejor versión de los Toros de Chicago, en las Finales de la temporada 1995-96. Ni con la ayuda de Gary Payton evitó que el regreso de Jordan a la liga fuera triunfal con su cuarto anillo, cayendo en seis juegos.

John Stockton y Karl Malone, con el Jazz de Utah, tuvieron par de oportunidades ante Jordan y los Toros. Las Finales de 1997 y 1998, recordadas como de las más emblemáticas en la década, sobre todo, por la presencia de múltiples leyendas en la duela.

Ambas series se decidieron en seis juegos. Stockton, uno de los mejores movedores de la historia de la NBA, se retiró en blanco en el rubro de títulos, al igual que Malone.

Reggie Miller, por su parte, uno de los mejores tiradores de la historia, tuvo múltiples tropiezos en playoffs con los Pacers, incluida una en las Finales del Este de 1998 en el camino de los Toros a su sexto y último título.