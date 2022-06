Vancouver Whitecaps y New England Revolution concluyen su enfrentamiento en el BC Place Stadium sin goles (0-0)

El partido celebrado este domingo en el BC Place Stadium y que enfrentó a Vancouver Whitecaps y a New England Revolution acabó con un empate a cero entre ambos contendientes. Vancouver Whitecaps llegó con la intención de cosechar una nueva victoria tras vencer en los dos últimos partidos de la competición. El más reciente fue contra FC Dallas (2-0) y el otro frente a Real Salt Lake (2-1) y con una racha de tres victorias consecutivas en la competición. Por parte del equipo de Foxborough, New England Revolution cosechó un empate a uno frente a Orlando City, sumando un punto en el último partido celebrado de la competición. Tras el resultado obtenido, Vancouver Whitecaps se situó en novena posición, mientras que New England Revolution se quedó en sexto lugar al concluir el encuentro.

En el transcurso del primer periodo ninguno de los equipos consiguió marcar gol, por lo que los jugadores abandonaron el césped con el mismo 0-0 inicial.

En el segundo tiempo ni Vancouver Whitecaps ni el New England Revolution lograron concretar las oportunidades de cara al gol y el choque culminó 0-0.

En el capítulo de los cambios, Vancouver Whitecaps de Vanni Sartini relevó a Dájome, White, Teibert y Martins por Caicedo, Raposo, Owusu y Godinho, mientras que el técnico de New England Revolution, Bruce Arena, ordenó la entrada de Altidore, Boateng, Spaulding y Damian Rivera para suplir a Kaptoum, Traustason, De La Garza y Borrero.

El árbitro mostró dos tarjetas amarillas, una de ellas a Vancouver Whitecaps (Dájome) y una a New England Revolution (Mcnamara).

Después del empate, los dos equipos contaron con 20 puntos en el casillero y se colocaron en noveno lugar (Vancouver Whitecaps) y sexto puesto (New England Revolution) en la MLS.