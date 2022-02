Twitter reconoce a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista de la historia con hashtag y emoji de cabra

CIUDAD DE MÉXICO.- Twitter reconoció a Cristiano Ronaldo con un hashtag en el que incluía su marca CR7 junto al emoji de una cabra, en referencia al acrónimo en inglés The GOAT.

Esto ha sido interpretado como que el delantero portugués fue distinguido como el mejor futbolista de la historia y obviamente no faltó quienes mencionaran a Lionel Messi, con quien por años peleó galardones como la bota y el balón de Oro.

¿Qué es The GOAT, como Twitter reconoce a Cristiano Ronaldo?

Hubo quienes por simple curiosidad para ver cómo lucía, tuitearon el #CR7 pero otros tantos sabían que hace referencia a The GOAT, iniciales del término Greatest Of All Time (El mejor de todos los tiempos).

Cristiano Ronaldo está cerca de sumar 20 años de carrera como futbolista profesional y colecciona récords, además de haber ganado cinco balones de oro.

Algunos de los tantos récords que tiene Cristiano Ronaldo