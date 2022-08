Triunfo de OGC Niza ante Lille OSC (2-1)

Niza sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-1 contra Lille este miércoles en el Estadio Pierre Mauroy. Lille OSC llegó con la intención de cosechar una nueva victoria después de lograr la victoria por 3-1 frente a AC Ajaccio. En el lado de los visitantes, OGC Niza cayó derrotado por 3-0 en el último partido que disputó frente a Olympique de Marsella. Tras el resultado obtenido, el conjunto lillois es octavo al finalizar el partido, mientras que Niza es decimoquinto.

La primera parte del encuentro comenzó de modo inmejorable para Lille OSC, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador gracias a un tanto de Jonathan Bamba en el minuto 20. No obstante, OGC Niza logró el empate por medio de un gol desde los once metros de Andy Delort en el minuto 22. Sumó otra vez el once visitante, que logró remontar con un tanto de pena máxima de Nicolás Pepe en el minuto 29. Tras esto, la primera parte acabó con un marcador de 2-1.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en la segunda mitad y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 2-1.

Fue un partido con varios movimientos en los bancos de suplentes. Niza dio entrada a Billal Brahimi y Alexis Beka Beka por Andy Delort y Kephren Thuram Ulien y por parte de Lille se sustituyó a Mohamed Bayo, Gabriel Gudmundsson y Alan Virginius por Yusuf Yazici, Ismaily y Edon Zhegrova.

El árbitro del duelo mostró cinco tarjetas amarillas. De los dos equipos, Jonathan Bamba del equipo local y Pablo Rosario, Melvin Michel Maxence Bard, Youcef Atal y Kephren Thuram Ulien del equipo visitante fueron amonestados con tarjeta amarilla.

Con este resultado, Lille se mantiene con siete puntos y Niza logra cinco puntos tras ganar el partido.

En la siguiente jornada de la Ligue 1 Lille OSC jugará contra Montpellier fuera de casa, mientras que OGC Niza se enfrentará en su feudo contra AS Mónaco.