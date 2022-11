Triple cartelera de la NFL para el Jueves de Acción de Gracias: Horario y TV

Este jueves de Acción de Gracias incluye un plato fuerte y no, no es el pavo. La visita de los Gigantes de Nueva York (7-3) a Texas para enfrentar a los Vaqueros de Dallas (7-3) bien podría ocupar el centro de cualquier mesa debido no sólo a la intensa rivalidad, sino a las implicaciones que el encuentro podría tener de cara a la postemporada.



Los Gigantes, que empezaron la temporada 6-1, han perdido dos de sus últimos tres encuentros y su lugar como escolta de Filadelfia en el Este de la Conferencia Nacional.



Dallas le propinó a los Giants su primer revés de la campaña en la semana 3, un 23-16 de la mano del inexperto pasador Cooper Rush.

La prueba de hoy será todavía más complicada para Nueva York, pues los Cowboys promedian más de 35 puntos por encuentro en los cuatro partidos que han tenido con Dak Prescott luego de su lesión en el pulgar en la semana 1.



La jornada también incluye el duelo entre los Bills de Búfalo en casa de los Leones de Detroit, además de Patriotas de Nueva Inglaterra de visita frente a los Vikingos de Minnesota.



EN TV

Búfalo vs. Detroit

10:30 – Fox Sports

NY Gigantes vs. Dallas

14:30 – Fox Sports 2

N. Inglaterra vs. Minnesota

18:20 – Fox Sports 2