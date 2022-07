Tres puntos para el equipo local: Santos Laguna 4-3 Monterrey

Santos ganó en casa 4-3 su primer partido de la Liga MX de Apertura celebrado este domingo en el Estadio Corona. Tras el marcador, Santos Laguna es tercero con tres puntos y Monterrey decimocuarto sin puntos tras la disputa del partido.

El encuentro comenzó de manera favorable para Monterrey, que estrenó el marcador a través de un gol de Rogelio Funes Mori en el minuto 17. Sumó otra vez el once regiomontano con un tanto de Rodrigo Aguirre a los 21 minutos, permitiendo el 2-0. Sin embargo, Santos Laguna recortó diferencias poniendo el 2-1 gracias a un gol de pena máxima de Fernando Gorriarán en el minuto 26. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo local, que logró el empate por medio de un tanto de Felix Torres a los 34 minutos, concluyendo la primera mitad con un 2-2 en el luminoso.

En el segundo periodo la suerte llegó para la escuadra visitante, que aprovechó la jugada para atravesar la red de su rival con un nuevo gol desde los once metros de Rogelio Funes Mori, que conseguía de esta manera un doblete a los 67 minutos. No obstante, el once lagunero empató mediante un tanto de Harold Preciado en el minuto 84. De nuevo marcó Santos Laguna, que logró remontar con un tanto desde el punto de penalti de Brian Lozano instantes antes del pitido final, en el 90. Finalmente, el enfrentamiento llegó a su fin con un 4-3 en el marcador.

Durante el partido, ambos entrenadores agotaron todos sus cambios. Por parte de Santos entraron desde el banco de suplentes Alan Cervantes, Brian Lozano, Javier Correa, Jair González y Franco Pizzichillo en sustitución de Ronaldo Prieto, Jordán Carrillo, Eduardo Aguirre, Leonardo Suárez y Carlos Emilio Orrantía, mientras que los cambios por parte de Monterrey fueron Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro, Edson Gutierrez, Héctor Moreno y Joao Joshimar Rojas, que entraron por Arturo González, Maximiliano Meza, César Montes, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre.

El colegiado mostró cinco tarjetas amarillas, dos para Ronaldo Prieto y Fernando Gorriarán, del equipo local y tres para César Montes, Maximiliano Meza y Stefan Medina, del equipo visitante.

En la segunda jornada Santos Laguna jugará contra Puebla fuera de casa, mientras que Monterrey se enfrentará a América en su feudo.