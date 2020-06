Tom Brady viste por primera vez como 'Bucanero'

Esta mañana los Tampa Bay Buccaneers mostraron a su nuevo quarterback Tom Brady estrenando uniforme.

El veterano mariscal de campo lució la más reciente equipación que el equipo presentó el pasado mes de abril, y significó la primera vez que el ex jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra es victo vistiendo los que serán sus nuevos colores.

De la misma forma, Tampa Bay reveló como es que Brady se verá con este look en la próxima versión del Madden 21.

No obstante, Brady ya ha aprovechado este tiempo de cuarentena para entrenar con sus nuevos compañeros, de cara a la próxima temporada de la NFL, y en caso de no haber ningún contratiempo, se medirán frente a Drew Brees y los New Orleans Saints.