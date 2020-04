Tom Brady confesó que él y Gisele Bundchen estuvieron a punto de separarse

Tom Brady, mariscal de campo de los Bucaneros de Tampa Bay, reveló en ‘The Howard Stern Show’ que estuvo cerca del divorcio con Gisele Bündchen, con quien está casado desde 2009, pues hace aproximadamente dos años la modelo no se sentía satisfecha con su matrimonio.

Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque funcionara para mí, no era lo mismo para ella. A veces en una relación te encuentras en un punto en el que todo funciona para ti pero lo importante es que la relación funcione para los dos. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible", expresó.

Brady explicó que las diferencias provenían de la conciliación de la vida familiar y las carreras profesionales de la pareja.

“Le dije que me dejara tomar parte en mis actividades empresariales y me dejara llevar a cabo mis entrenamientos de futbol. Me escuchó, se quedó allí sentada y me preguntó: "¿Y cuándo vas a hacer cosas en casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños al colegio?", recordó Brady.

El ex de los Patriotas de Nueva Inglaterra agregó que Gisele le escribió una carta para explicarle su insatisfacción por no poder combinar su vida como madre y su profesión como modelo.

"La guardo porque me recuerda que las cosas cambian y evolucionan con el paso del tiempo", concluyó.