Tim Tebow afirmó seguir con su carrera como beisbolista tras recibir oferta de regresar al fútbol americano

ESTADOS UNIDOS – La idea de regresar al fútbol americano no es algo que le desagrada al ex jugador, Tim Tebow, quien afirmó que le gustaría volverse a poner unos taquetes de americano, pero no es algo que está en sus planes por el momento, pues afirmó que pretender seguir con su carrera como beisbolista profesional.

Tebow, quien pertenece a los Mets de Nueva York, se mantiene en la lucha de formar parte del primer equipo para jugar en las Grandes Ligas, informó este domingo que ha habido platicas con la XFL para un posible regreso, pero está firme con su decisión de buscar el sueño grande del béisbol.

"Sí, hubo cierta comunicación, tuvimos un par de conversaciones... Me encanta lo que están haciendo, y creo que tiene la oportunidad de tener éxito, y creo que eso es genial, creo que debe haber un lugar para muchos jugadores que sean realmente buenos, y que puedan y puedan estar jugando en la NFL, y que sean mejores que muchos jugadores de la NFL. Existe la posibilidad de que sean vistos”, afirmó.

Tebow fue seleccionado por los Broncos de Denver en la primera ronda del Draft 2010 de la NFL, con quienes jugó hasta el 2012, después fue firmado por los Jets de Nueva York y en el 2013 los Patriots de New England solicitaron sus servicios hasta el 2015, su ultimo equipo fueron los Eagles de Philadelphia con quienes militó hasta 5 de septiembre de ese mismo año.

A mediados del 2016 Tebow anunció que estaba interesado en jugar béisbol profesional, así que ahí inicio su camino a conseguir participar en la MLB, en septiembre de ese mismo año firmó un contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York.



Información pro CBSS Sports.