Temporada 2020 de la MLB contaría con 60 partidos o menos

ESTADOS UNIDOS – La MLB sigue con altas y bajas, pero más bajas para regresar el béisbol a los Estados Unidos, ya que han tenido un complicado choque con el Sindicato de Jugadores al tratar de ponerse de acuerdo para darle la bienvenida lo más antes posible a la temporada 2020.

Pero Grandes Ligas ya no cuenta con mucha paciencia para seguir en negociaciones con los jugadores, por lo que ya se comunicó con el sindicato para notificarles de que existe una gran posibilidad de que la campaña no cuente con más de 60 partidos, pues también se corre riesgo de que se disputen menos.

La MLB se ha topado contra pared en varias ocasiones tratando de solucionar este problema con los peloteros, quienes han tenido varios descontentos con la liga respecto a los salarios de ellos, quienes no desean que tenga una reducción considerable debido a que la liga no ha comenzado y lógicamente no se celebrarán los 162 encuentros del rol regular.

Por lo que las últimas platicas de las Grandes Ligas con el líder del sindicato se llevaron a cabo hace unos cuantos días, donde se le avisó cuales serían los nuevos planes para que la temporada pueda iniciar, la intención de los jugadores es que sus sueldos no se vean afectados ante la postergación de la competencia por la pandemia del coronavirus.

La temporada de este año tuvo que haber iniciado desde el pasado 26 de marzo, sin embargo, la propagación del virus golpeó muy fuerte a la gran parte del mundo, incluyendo Estados Unidos, el país que actualmente cuenta con más casos de contagios y fallecimientos.