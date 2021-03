¿Te gustan los deportes? Este es el contenido deportivo que ofrece Netflix en su catálogo

HERMOSILLO, México-. El catálogo de Netflix es muy amplio y hay distintos tipos de contenido, como películas, series y documentales, además de varios géneros, por lo que la plataforma de streaming ofrece también material deportivo.

Dentro del catálogo de Netflix, que en México tiene más de 4 mil títulos, se pueden encontrar películas, series y documentales sobre deportes, ya sean antiguos o nuevos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Basquetbol

Juego de honor

Novato

Kuroko no basket

Last chance u

El último baile

Space jam

Basketball or nothing

High flying bird

El manual de juego

Difícil de romper

Tony Parker: La última canasta

Q ball

Buddy super estrella

The Carter efect

Beisbol

Entre el amor y el juego

El juego de la fortuna

Late Life

Weeds on fire

The battered bastards of baseball

Screwball

Bash brothers



Boxeo y deportes de combate

Rocky (todas)

Creed I y II

Rendirse jamás

Contragolpe

Cobra Kai

El maestro luchador

Sparring

Fightworld

Isi y Ossi

Megalo box

Sangre en la boca

Ni tú ni yo

La pelea estelar

Dangal

Glow

Bayoneta

Gladiator: El desafío comienza

Tiger

Mi primera lucha

Kickboxer I y II

Mary Kom

Monzón

Zion

Nuestra lucha libre

Futbol soccer

Club de cuervos

Hombre de fe

Metegol

Futbol de primera

El agente de futbol

Matchday: Dentro del FC Barcelona

Súper campeones

Apache: La vida de Carlos Tevez

Un partido decisivo

Pelé

Maradona en Sinaloa

La historia oficial de la Copa Mundial de la FIFA

Antoine Griezmann: Nace una leyenda

El fondo de la red

Becoming champions

Mi amigo Alexis

Todas las pecas del mundo

First team: Juventus

Un juego de caballeros

Que baje Dios y lo vea

Del Sunderland hasta la muerte

Tuya, mía… te la apuesto

Boca Juniors Confidencial

River, el más grande siempre

Anelka: Incomprendido

Verano del 92

Futbol americano

Un juego vs el destino

Enfrentando temores

Golpe bajo: El juego final

La verdad oculta

Last chance u

QB1

Somos los Brooklyn Saints

Coach Snoop

En la mente de Aaron Hernández

La 4 compañía