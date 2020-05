TOTS FIFA 20: ¡Consigue las mejores cartas del juego cada viernes!

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque las ligas de futbol alrededor del mundo terminaron de manera abrupta, FIFA 20, la entrega anual del videojuego del balompié más vendido, estrena cada viernes el TOTSSF (Team Of The Season So Far), El equipo de la temporada hasta ahora, de cada competición.

Por ahora, la Premier League de Inglaterra, los más consistentes, la Segunda Divisón inglesa y la liga de Arabia Saudita, ya han salido a la luz, pero faltan más cartas especiales por ser publicadas, las cuales solo pueden usarse en el modo de juego en línea Ultimate Team.

Entre las ligas de las que ya estrenaron equipos, destaca sobre todas la Primier League, una de las más populares del planeta.

La plantilla estuvo conformada por jugadores de la clase de Virgil Van Dijk, Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, Robertson, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, entre muchos otros cracks del futbol inglés de elite.

El mejor mexicano en FIFA 20 hasta el momento

Pero además salió la carta especial de valoración 91 del mexicano Raúl Jiménez, que aún está disponible y se puede conseguir con objetivos, es decir jugando y no gastando las monedas virtuales.

Así la puedes obtener:

Este artículo del delantero azteca del Wolverhampton Wandereres, disponible solo por una semana. Con esta carta, Raúl Jiménez se coloca como el mexicano más valorado en FIFA Ultimate Team, seguido de Hirving 'Chucky ' Lozano (87) y Carlos Vela (86), todos en cartas especiales.

¿Qué ligas faltan por salir?

Los jugadores del FIFA aún esperan poder la mejor verisón de futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, quienes vendrán con la publicación de los respectivos equipos de sus ligas como la Bundesliga de Alemania, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, La Liga de España, aquí las fechas de salida de cada una de ellas (todas en viernes).

Liga profesional Día de estreno Bundesliga y Liga NOS (Portugal) 8 de mayo La Liga y SuperLiga (Turquía) 15 de mayo Serie A y Eredivisie (Holanda) 22 de mayo Ligue 1 y Ligas de Latinoamérica 29 de mayo TOTS Ultimate y TOTS Resto del mundo 12 de junio

La Liga MX podrá tener representantes en el equipo de la temporada de las Ligas de Latinoamérica, equipo que mezcla campeonatos de Argentina, Chile y Colombia.

Además, los TOTS Ultimate serán la recopilación de las mejores cartas publicadas durante esta "promo", es decir que el próximo viernes 12 de junio, los "fiferos" tendrán la oportunidad de obtener en sobres a los mejores jugadores del mundo en su mejor versión.