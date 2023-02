Super Bowl: El novato Britain Covey había dejado el futbol americano para ser misionero; ahora lo inspira Messi

SCOTSSDALE, Arizona.- El novato Britain Covey es el jugador más pequeño en el roster de las Águilas de Filadelfia, pero se inspira en uno de sus referentes deportivos, Lionel Messi, para explotar otras virtudes en el campo: Su habilidad e inteligencia.

El receptor y mayormente regresador de patadas de los campeones de la Conferencia Nacional habla un español fluido y, al igual que su afición por el futbol soccer, son producto de su estancia en Chile como misionero.

Yo viví en Chile por dos años, serví en misión por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y me encanta, la cultura, el país, y la mayoría de mis mejores amigos son de México, soy latino de corazón”, comentó en entrevista para EL IMPARCIAL.

Covey dejó un tiempo el futbol americano para ser misionero

Covey es egresado de la Universidad de Utah y pese a que dejó el futbol americano dos años para dedicarse a su labor como misionero, hoy está a la puerta del Super Bowl.

La verdad es que no pude entrenar mucho (en Chile), yo aprendí futbol con los pies (soccer) y llegué a ser fan de ese deporte porque Colo Colo es mi equipo favorito, pero durante mi época allá estuve enfocado más en cosas de la iglesia y ayudar a las personas, construir una cosa, cosas así”, expresó.

Britain Covey se inspira en Messi previo al Super Bowl

El jugador de los Águilas, quien mide 1.76 metros, es fiel admirador de Messi, con quien se compara debido a que su tamaño no lo limita a tratar de sobresalir sobre los demás.

“Messi siempre ha sido mi jugador favorito, aún antes de ser el “Goat” (el mejor de todos los tiempos) porque su cuerpo y mi cuerpo son muy parecidos, él no es el más fuerte, pero es muy inteligente y yo he tenido que ser así. No soy el más grande, pero puedo ser el más inteligente y eso me ayuda..

“Cuando regresé a Utah fue una gran bendición para mí porque maduré un poco, soy el más pequeño del equipo, desde que era joven ha sido así, pues tuve que trabajar muy diligentemente para poder ser parte de un equipo que me escogiera”, relató.

Britain Covey pasará la mayor parte del tiempo en las laterales esperando su oportunidad, consciente de que un buen regreso puede cambiar el rumbo del juego.

“Mi parte no es tan grande, pero sigue siendo muy importante atrapar las patadas y ojalá tenga una oportunidad de hacerlo y correr toda la cancha. Un regreso de patada cambia el momento y todo el partido”, afirmó.

