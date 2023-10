Sonorense Andrea Ibarra tira en el Top 5 y se mete a la final de Juegos Panamericanos

SANTIAGO, Chile.- En su primera participación en Juegos Panamericanos y con sólo 20 años de edad, Andrea Victoria Ibarra logró meterse a la final en la modalidad de pistola 25 metros en el Polígono de Tiro de Padahuel.

Con una templanza digna de atletas con décadas de experiencia, la capitalina se paró en la línea de disparo “A”, en donde logró ubicarse en la quinta posición, en una prueba en donde sólo la perfección en el disparo está permitida ya que incluso con un 10, no se da como bueno el tiro en el objetivo.

Aún con la emoción del debut y el resultado en una prueba en la que no es especialista, Victoria Ibarra aseguró que son muchas las emociones que tenía al final de la competencia y reconoció que podía hacerlo incluso mejor.

Son muchas emociones las que tengo ahorita, justo terminando la final, siento que estoy bien, en la tirada estuve bien, pero me faltó; yo se que si puedo hacerlo mejor, tirar mejor y hacer tiros mejores”, indicó.

La ganadora del Premio Estatal del Deporte 2023, reconoció que su juventud le ayuda a asimilar los resultados cuando no son lo que esperaba, porque sabe que le quedan muchos años todavía dentro de la disciplina.

También me pongo a pensar de que aún soy muy joven (20 años de edad) y me queda mucho recorrido en este deporte, y la verdad es que me gusta mucho practicarlo y entrenarlo, entonces, son muchos años los que quiero estar aquí, representando a mi país”, aseguró.