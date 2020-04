Sin familiares ni amigos, Dele Alli no se deprimió y festejó su cumpleaños a solas

ESPAÑA - Todas las personas que cumplen años en estos días y tenían previsto festejar un año más de vida tendrán que postergar sus planes debido a la pandemia del coronavirus, que está afectando a todo el mundo, pero esta situación no detuvo al jugador Dele Alli, del Tottenham, quien hoy cumplió 24 años e hizo un pequeño festejo a solas.

Por medio de su cuenta de Instagram el jugador compartió unas comicas y devertidas fotografías de como se la pasó en la pequeña celebración que pasó a solas al no poder invitar a nadie, pero eso no desanimó al jugador y no dejó que decaer su ánimo, por lo que tomó el festejo con gran humor y encontró una manera para divertirse.

Al momento de publicar su acontecimiento, no tardaron en llegar los comentarios de sus aficionados, quienes tomaron como algo gracioso y admiraron el gran ánimo del jugador y además algunos compañeros del mundo deportivo se tomaron la molestia para comentar al respecto y felicitar a Alli, como Max Aarons y el emblemático exjugador del Chelsea, John Terry.

A pesar de que hizo reír a sus seguidores, muchos no se olvidan del acto irresponsable que protagonizó al meterse a la boca del lobo cuando se confirmó que a finales de marzo él y otros jugadores rompieron la cuarentena, pues fue visto en varios clubes nocturnos de la localidad, acto que le costó una multa.



Información por Medio Tiempo.