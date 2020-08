"Si Julio va a pelear, será en 175 libras": Chávez padre sobre pelea del Jr.

MÉXICO – El deseo de Julio César Chávez Jr. de estelarizar una velada boxística con sus dos hijos, Julio Jr. y Omar se hará realidad el próximo 25 de septiembre en Tijuana, pero las trabas ya comienzan a visualizarse por parte del Jr., ya que el peso pactado en el duelo frente a Mario Cazares podría ser el impedimento para que ambos se suban al ring.

Formal y legalmente ambas esquinas no habían acordado cual sería el peso oficial, pero si lo hicieron en un trato de palabra, el cual era en 172 libras, sin embargo, el problema se da cuando Chávez padre amenazó con que la pelea no sería en dicho peso, sino en 175 libras y en caso de no respetar su palabra la pelea se cancela.

Las declaraciones del “Cesar del Boxeo” se dieron durante una rueda de prensa donde se confirmó el regreso del Jr. a los encordados, después de que se vio en acción por ultima vez en diciembre del año pasado, cuando se enfrentó ante el excampeón mediano Daniel Jacobs, con quien terminó cayendo por nocaut en el sexto round.

La conferencia se realizó por medio virtual, ya que la contingencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus ha obligado a utilizar dichas medidas para prevenir y preservar la salud de los involucrados. Se dieron todos los pormenores de la llamativa cartelera, donde la atracción principal es la trilogía de Chávez en contra del ídolo mochiteco Jorge “Travieso” Arce.

Conforme pasaban los minutos y se daban los detalles de la velada, donde también estará incluido el sobrino del “Travieso”, Karim Arce, se tocó el tema del duelo del Jr. contra Cazares y ahí fue cuando Chávez dio la estricta explicación de que, si su hijo no pelea en 175 libras, la pelea será descartada, aunque Julio Jr. y Cazarez ya habían llegado un último trato de que podría ser en 173 libras, pero el padre se negó a aprobarla.

“Julio (Jr.) ni siquiera iba a pelear en la función mía, pero le dije que, si iba a pelear, iba a ser en 175 libras. Si Julio va a pelear será en 175 libras, sea con Cázares o sea con otro. Sé que ese es el peso que va a dar y en el que se va a sentir bien. Si no quiere Cázares, cambiamos de peleador, no hay problema”, afirmó Chávez.

Por su parte, Chávez Jr., sintió tanta seguridad de su actual trabajo en el gimnasio y de la preparación física que ha tenido previo a su enfrentamiento, que afirmó que puede llegar a dar las 168 libras sin ningún problema, ya que indicó que ha estado haciendo las cosas a la perfección y que no le perjudicaría en lo absoluto intentar dar dicho peso.

“Si la pelea fuera en 168 libras está bien, es el peso que daría porque ahorita estoy muy disciplinado. Nosotros hablamos de 172 libras y lo voy a cumplir, pero para quedar en un término medio por qué no la hacemos en 173 libras, de todas maneras, voy a dar el peso”, aseguró.

Por otro lado, cuando fue el turno de hablar de Cazares, quien ha hecho que este duelo gane popularidad es porque se dio a conocer que el tijuanense es una de las derrotas de la estrella Saúl “Canelo” Álvarez en el ámbito amateur, sintió una molestia por las palabras de Chávez, pues para él es vital tener un peso ya pactado faltando poco tiempo y declaró que pelear en 175 libras no sería conveniente para él.