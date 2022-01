Serie del Caribe 2022: Esta será la rotación de pitchers abridores de México

SANTO DOMINGO, República Dominicana-. La Serie del Caribe Santo Domingo 2022 iniciará su actividad este viernes 28 de enero y México, representado por Charros de Jalisco, el equipo campeón de LMP, ya tiene definida su rotación de pitchers abridores.

Serán cinco los lanzadores abridores que México utilizará para la primera ronda del torneo, de los cuales, dos pertenecen a Charros de Jalisco y tres son refuerzos, de Tomateros de Culiacán, Sultanes de Monterrey y Naranjeros de Hermosillo.

Brennan Bernardino, el único zurdo de la rotación de abridores, se encargará de iniciar el juego inaugural contra el anfitrión, República Dominicana. Él fue el pitcher que se llevó la victoria en el partido en que Charros se convirtió en campeón.

La rotación de abridores de México

1-. Brennan Bernardino (Charros de Jalisco) vs República Dominicana

2-. Manny Barreda (Tomateros de Culiacán) vs Venezuela

3-. Javier Solano (Charros de Jalisco) vs Colombia

4-. Nick Struck (Sultanes de Monterrey) vs Puerto Rico

5-. Wilmer Ríos (Naranjeros de Hermosillo) vs Panamá

El mismo Roberto 'Chapo' Vizcarra, manager campeón de LMP con Charros de Jalisco que dirigirá a México en el Clásico Caribeño, confirmó la rotación de abridores desde el pasado martes.

Roster mexicano, con 12 refuerzos

De los 32 beisbolistas que conforman el roster mexicano, 17 son de Charros de Jalisco y los otros 12 son refuerzos de todos los demás equipos de Liga Mexicana del Pacífico, a excepción de Mayos de Navojoa.