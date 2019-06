Selección de Nicaragua expulsa a tres jugadores tras sorprenderlos con prostitutas

ESTADOS UNIDOS.- La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) anunció la expulsión de tres jugadores de su selección, dos de ellos titulares en el partido de Copa Oro que perdieron 4-0 ante Costa Rica, por “faltas graves a la disciplina”.

Henry Duarte, director técnico del conjunto nacional, fue quien despachó a Marlon López, Carlos Montenegro y Carlos Chavarría, tras sorprenderlos in fraganti, por lo que no continuarán con el equipo que disputa el torneo de Concacaf.

"Las faltas en que incurrieron los jugadores se produjeron en el hotel de concentración al final de la noche del domingo 16 de junio, justamente cuatro horas después del partido”, mencionó la Fenifut en un comunicado.

TRES JUGADORES EXPULSADOS



FENIFUT en consenso con el Director Técnico de la Selección Nacional, Henry Duarte ha decidido expulsar del equipo a tres jugadores por FALTAS GRAVES A LA DISCIPLINA, razón por la cual Nicaragua competirá, a partir de ahora, con 20 jugadores en Copa Oro pic.twitter.com/HtfiEU5zzl — Selección de Nicaragua (FENIFUT OFICIAL) (@Fenifutnica) 17 de junio de 2019

A pesar de que en un principio no se revelaron las causas especificas de las bajas, Duarte fue quien brindó detalles en una entrevista para un canal de televisión de Nicaragua.

"A la una de la mañana me despertaron los de seguridad del hotel y me mostraron un video de unos jugadores que estaban ingresando en diferentes habitaciones; pude ver el uniforme, pero no determinar quiénes eran, pero ellos (seguridad) ya sabían”, relató.

"Simplemente les dije que cogieran sus cosas y que quedaban fuera de la concentración, fuera de la Copa. Y me fui", indicó Duarte sobre Montenegro y Chavarría.

Los expulsados que no harán el viaje a Estados Unidos son el volante de contención Marlon López, el defensor central Carlos Montenegro y el volante ofensivo Carlos Chavarría. pic.twitter.com/nRkzhPK2PW — Selección de Nicaragua (FENIFUT OFICIAL) (@Fenifutnica) 17 de junio de 2019

"Fui a la otra habitación con la autorización para entrar. Apareció la muchacha, como pareciendo salir de la ducha. A las dos de la mañana, dichosa que se baña a esa hora, y estaba Marlon López. Le dije lo mismo: tranquilo, puede seguir en su fiesta. Nada más, cuando termine, coge sus cosas y a su casa porque está fuera", contó.

La Fenifut ya informó a Concacaf la decisión, pero deberá concluir su participación en el torneo con 20 jugadores. Se medirá ante Haití el 20 de Junio y a Bermudas el 24.