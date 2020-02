Selección Femenil de E.U. exige 66 millones de dólares por discriminación de género

ESTADOS UNIDOS - Las jugadoras del equipo nacional femenino de EE. UU. Buscan más de $ 66 millones en daños como parte de su demanda por discriminación de género contra la Federación de Fútbol de E.U.

Los daños se incluyeron en una gran cantidad de documentos presentados el jueves por la noche en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles antes de un juicio programado para comenzar el 5 de mayo.

Entre los documentos presentados se encontraban los acuerdos de negociación colectiva por separado de los equipos de hombres y mujeres de los Estados Unidos, que no se habían hecho públicos anteriormente.

Los jugadores del equipo nacional femenino demandaron a la federación en marzo pasado alegando discriminación de género institucionalizada que incluye una compensación desigual entre los equipos masculino y femenino.

Cada parte de la demanda colectiva solicitó un juicio sumario a su favor. La estimación de daños, incluidos los intereses, fue proporcionada por Finnie Bevin Cook, un economista de Deiter Consulting Group, que fue retenido por los jugadores demandantes.

Los acuerdos de negociación colectiva mostraron una disparidad en las bonificaciones, pero también destacaron las diferentes estructuras salariales entre los dos equipos.

"A las jugadoras del equipo nacional femenino se les paga de manera diferente porque específicamente solicitaron y negociaron un contrato completamente diferente al de la selección masculina, a pesar de que se les ofreció y rechazaron un acuerdo similar de pago por juego durante las negociaciones pasadas", dijo US Soccer en una declaración. "Su preferencia era un contrato que proporciona beneficios adicionales significativos que el equipo nacional de hombres no tiene, incluidos los salarios anuales garantizados, el seguro médico y dental, la asistencia paga para el cuidado de niños, el embarazo pagado y la licencia parental, los beneficios por indemnización, la continuación del salario durante los períodos de lesiones, acceso a un plan de jubilación, bonificaciones múltiples y más ".

Molly Levinson, portavoz de los demandantes, cuestionó las afirmaciones de la federación.

"En la negociación más reciente de CBA, el USSF dijo repetidamente que la igualdad salarial no era una opción, independientemente de la estructura salarial", dijo Levinson en un comunicado. “El USSF propuso una 'estructura de pago para jugar' con menos paga en todos los ámbitos. En cada caso para un partido amistoso o competitivo, a las jugadoras se les ofreció menos paga que a sus contrapartes masculinas. Esta es la definición misma de discriminación de género, y por supuesto los jugadores la rechazaron ”.

La demanda ha llamado la atención mundial. Cuando Estados Unidos ganó la final de la Copa del Mundo el verano pasado en Francia, los fanáticos de la multitud corearon `` ¡Igualdad de pago! ¡Igualdad de salarios!"

A principios de este mes, el sindicato de jugadores para el equipo nacional masculino instó a la federación a aumentar drásticamente el salario para el equipo femenino, al tiempo que también acusó al organismo rector de hacer ofertas bajas en las negociaciones contractuales actuales con el equipo masculino.

También entre los documentos presentados el jueves había numerosas declaraciones previas al juicio. Megan Rapinoe, la actual Jugadora de la FIFA del año, fue depuesta el 16 de enero. Ella dijo que Russell Sawyer, un abogado externo de la USSF, declaró durante una sesión de negociación en junio de 2016 que "las realidades del mercado son tales que las mujeres no merecen ser pagado igualmente a los hombres ".

Al presidente del USSF, Carlos Cordeiro, se le preguntó durante una deposición del 29 de enero sobre una declaración que hizo cuando hizo campaña de que "nuestras jugadoras no han sido tratadas por igual".

"Sentí entonces y sigo sintiendo, hasta cierto punto, que la falta de oportunidades para nuestras jugadoras era realmente la raíz de algunos de sus problemas", dijo Cordeiro. “El hecho de que la Copa Mundial Femenina genere una fracción de los ingresos y una fracción de lo que se les paga a los hombres es un reflejo, francamente, de la falta de oportunidades. ... El fútbol femenino fuera de los Estados Unidos no tiene el mismo grado de respeto ".

El ex presidente de la USSF Sunil Gulati, hablando durante una deposición del 17 de diciembre, discutió las distinciones entre el fútbol masculino y femenino.

“Hay una diferencia absoluta, que no todos parecían estar de acuerdo, pero ¿creo que es menos atractivo o menos entretenido? No estoy diciendo eso. O calidad relativa, no estoy diciendo eso ”, dijo. “Pero tampoco digo que, en términos de nivel absoluto de, ya sea velocidad o fuerza, sean lo mismo. Creo que la mayoría de la gente también aceptaría eso ".

Un hombre estadounidense que estaba en la lista de los 16 clasificados durante el esfuerzo fallido para llegar a la Copa Mundial 2018 ganó $ 179,375 en pagos de la Federación de Fútbol de EE. UU.

Una mujer estadounidense recibió $ 52,500 por estar en la lista de los cinco clasificatorios para la Copa Mundial el año pasado más $ 147,500 por su tiempo en la Copa del Mundo, incluyendo un bono de $ 37,500 y $ 110,000 por ganar el título en Francia.

El USSF mantiene a 16-21 jugadoras bajo contrato en cada año del acuerdo laboral actual, que se extiende hasta 2021, y paga a cada una un salario de $ 100,000. La federación también paga un mínimo de 22 jugadoras asignadas a un club en la Liga Nacional de Fútbol Femenino, y cada una recibe de $ 70,000 a $ 75,000 este año.

Las mujeres reciben el 75% del salario de la licencia de maternidad por hasta un año, y un jugador tiene más de tres meses o dos campos de entrenamiento para volver a estar en forma. Un jugador puede recibir el 75% del salario por hasta tres meses cuando adopta a un niño y un estipendio diario de $ 50 por cuidado infantil durante el entrenamiento y el juego. El USSF también paga seguro de salud, dental y de la vista para las mujeres.

Cuando los hombres se clasificaron por última vez para la Copa del Mundo en 2014, su grupo de jugadores recibió un pago de $ 2 millones, y cada jugador ganó $ 55,000 por hacer la lista y $ 5,500 por partido. El grupo de jugadores ganó $ 175,000 por punto para la fase de grupos, un total de $ 700,000, más $ 3.6 millones por alcanzar la ronda de 16.

En su presentación, la USSF señaló que recibió $ 9 millones de la FIFA para los hombres que llegaron a la segunda ronda de la Copa del Mundo de 2014, pero $ 2 millones para las mujeres que ganaron en 2015 y $ 4 millones para su victoria en 2019.

Hay paridad por viáticos: las mujeres reciben $ 62.50 por día mientras están en los EE. UU. Y $ 75 a nivel internacional, lo mismo que los hombres recibieron según los términos de su acuerdo vencido que cubrió 2015-18. Y los hombres y las mujeres reciben $ 1.50 por asistencia paga por partidos en casa controlados por la USSF.

Información por AP.