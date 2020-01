Se pospone debut de arbitro en Liga MX por expulsar equivocadamente a jugador

MÉXICO – El error que cometió el arbitro Brian González al expulsar equivocadamente a Jesús Rivas trajo una gran consecuencia, pues la Comisión de Árbitros pospuso su debut en la Liga Mx en el partido de Puebla vs. Querétaro de la Jornada 3 de la liga.

González estaba programado para realizar su debut mañana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a las 18:00 horas, pero será sustituido por Juan Andrés Esquivel González.

En el duelo de Copa MX entre Santos y Puma, González interpuso la tarjeta roja a Rivas de Pumas por obstruir la pelota adentro del área con la mano para evitar un gol, pero en realidad fue su compañero Martín Barragán quien cometió el acto.

Tenía debut mañana y se pospone, pero vamos a seguir trabajando. Me hubiera gustado vivir otra situación, que no pasara eso, que no afectara a un joven debutante", señaló González a su llegada a la Ciudad de México.