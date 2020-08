¡Se nos casa! Conor McGregor le propuso matrimonio a su pareja en su cumpleaños

ESTADOS UNIDOS – Detrás de una arrogante, temeraria, desafiante y otras similitudes sobre su personalidad, también abunda un enorme corazón hacia las personas que lo acompañaron en el camino rumbo al estrellato y así lo demostró de la célebre sensación de las artes marciales mixtas, Conor McGregor, quien le dio un gran regalo de cumpleaños a su pareja, Dee Devlin, le hizo la propuesta de matrimonio.

Esta es una historia de amor que ha llamado mucho la atención a los seguidores del peleador irlandés, pues han estado juntos desde el 2008 cuando McGregor ni siquiera se perfilaba como la cara más relevante de la UFC, como lo es hoy en día y él siempre ha afirmado que ella se ha mantenido a su lado en los momentos más turbios de su carrera dentro de los octágonos.

Pese a que apenas este sábado McGregor hizo oficial que próximamente De se convertirá en su esposa, la relación ha creado una familia, pues tienen dos hijos, Conor Jack Jr., de tres años de edad y la pequeña Croia, quien apenas tiene un año de nacida.

Por medio de las redes sociales el peleador y su futura mujer festejaron el inolvidable momento de su futuro compromiso. Compartieron una fotografía donde ambos salen abrazados, mientras que Dee también está presumiendo el hermoso anillo que Conor le obsequió.

En la descripción de la foto que subió Conor en su cuenta de Instagram, escribió un inspirador texto dedicado a Dee, donde agradece todos los sacrificios que han hecho juntos y por estar acompañándolo siempre en cada momento importante de su vida.

"Mi novia ha estado allí desde el principio. Me ha ayudado a lo largo de esta carrera. Si no fuera por ella, probablemente no estaría donde estoy hoy. Mi novia trabajó muy duro a lo largo de los años y me acompañó cuando esencialmente no tenía absolutamente nada. Solo tuve un sueño que le estaba contando. “Poder sacarla del trabajo, darle todo lo que siempre quiso y viajar por el mundo con ella me llena de orgullo. Me hace seguir adelante. Hemos estado juntos mucho tiempo. Ella ha pasado por todo esto conmigo", redactó.