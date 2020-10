Se contagia padre de Checo Pérez de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El padre del piloto mexicano de Formula 1, Sergio Pérez, informó en sus redes sociales que se contagió de Covid-19, a poco más de dos meses de que su hijo también fuera portador del coronavirus.

La revista CLASE de El Universal, platicó con Antonio Pérez Garibay, se encuentra hospitalizado desde el martes 20 de octubre, pero los síntomas comenzaron desde el domingo pasado, los cuales fueron fuertes dolores de cuerpo y de cabeza, de los que aseguro que casi muere por su intensidad.



“Si me regresan esos dolores ya no los aguanto, estoy débil”, aceptó Pérez Garibay, quien antes de ser ingresado al hospital pudo despedirse de sus familiares. Debido a la situación que vive, el padre de ‘Checo’ invitó a la gente a tomar las medidas recomendadas y tomar conciencia con el Covid-19. Sergio Pérez también fue contagiado por el virus y no pudo participar en el Gran Premio de Silverstone.