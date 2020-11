Santos golea a Mazatlán y definen los partidos de reclasificación de la Liga MX

El Santos logró una goleada de 4-0 sobre Mazatlán que lo catapultó a la octava posición y dejó definidos los cruces de los partidos de repechaje, en la última fecha del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX.

Los cuatro goles era lo que necesitaba el conjunto lagunero para ser local contra los Tuzos en la reclasificación.

��90+2': ¡G⚽⚽⚽L! Fernando Gorriarán cobra el penal perfectamente y marca el cuarto tanto de los 'Guerreros'.



León, Pumas, América y Cruz Azul obtuvieron su pase directo a los cuartos de final y esperarán a los cuatro ganadores de la ronda de reclasificación.

El quinto sembrado Monterrey recibirá en su estadio al Puebla, los Tigres harán lo propio en el Volcán contra el Toluca y Chivas será anfitrión de Necaxa, en los otros cruces.

La siguiente semana será Fecha FIFA por lo habrá una pausa para disputar los partidos el sábado 21 y domingo 22 noviembre. La reclasificación se juega a un solo partido y en caso de empate se irán directamente a los penales.



Reclasificación

Monterrey (5) vs. Puebla (12)

Tigres (6) vs. Toluca (11)

Chivas (7) vs. Necaxa (10)

Santos (8) vs. Pachuca (9)