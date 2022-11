Santiago Giménez está listo para quedar fuera del Mundial Qatar 2022: "No me pondrá triste"

GIRONA, España-. Cada vez falta menos para que Gerardo 'Tata' Martino defina su convocatoria final de 26 futbolistas para el Mundial Qatar 2022, por lo que Santiago Giménez está preparado para ser, posiblemente, uno de los jugadores recortados de Selección Mexicana.

El joven delantero mexicano, que hace poco más de tres meses emigró al futbol europeo al ser fichado por Feyenoord, declaró que no se pondrá triste si no le toca asistir a la Copa del Mundo 2022, pues señaló que habrá otras oportunidades.

"No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste"

"Desde un principio sabía que era un poco ilógico llevar a cuatro delanteros, cuando el técnico juega con un solo delantero, entonces me lo imaginaba y por eso no me sorprendió tanto, porque sabía que esa era la idea", declaró Santiago Giménez para MedioTiempo.

Recuperación de Raúl Jiménez dejaría sin Mundial a Santiago Giménez

Raúl Jiménez ha mostrado mejoría en su recuperación y esta semana entrenó con el balón, por lo que, de reponerse, el 'Lobo de Tepeji' iría al Mundial Qatar 2022 y dejaría fuera a Santiago Giménez.

Los otros dos delanteros del 'Tri' que ya tienen prácticamente seguro su lugar en la Copa del Mundo 2022 son Rogelio Funes Mori, de Rayados de Monterrey, y Henry Martín, de Club América.