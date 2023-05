San Diego tendrá equipo de MLS

La MLS se acerca a San Diego.

La Major League Soccer compartió que el jueves autoridades de la liga y empresarios harán un anuncio importante en el nuevo estadio Snapdragon a las 10:45 horas.

El comisionado de la MLS, Don Garber y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, serán acompañados por el inversionista egipcio Mohamed Mansour, presidente de Mansour Group y Right to Dream, así como Cody Martínez de la tribu Sycuan.

In a recent interview with the Sports Business Journal, MLS commissioner Don Garber considered San Diego a “priority market.” MLS is looking for its 30th franchise by the end of the calendar year. pic.twitter.com/IbJrmRjPZs— Everything San Diego (@ESDSports_) February 13, 2023

Harán un anuncio importante para el futuro del futbol en San Diego”, comunicó la MLS.

Desde la semana pasada, el San Diego Union Tribune, reveló que la ciudad será la sede del equipo 30 de la MLS y comenzará a jugar en 2025.

Se estima que los inversionistas pagarán la cifra más alta en la historia del futbol estadounidense por integrar la liga: 500 millones de dólares. El récord eran los 325 MDD que pagaron los propietarios de Charlotte FC.

Todavía no se ha dado a conocer el nombre del equipo o sus colores, lo único cierto es que no será el Loyal el que haga la transición de USL a MLS. La semana pasada, el dueño Andrew Vassiliadis expuso en un comunicado que el equipo no se moverá de su ciudad a pesar de que se enteraron que un grupo de inversionistas querían fundar su propio club en San Diego.