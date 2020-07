Salvador Cabañas perdió visión en su ojo izquierdo

Salvador Cabañas, ex jugador del América y Chiapas, además de seleccionado paraguayo, aún sufre consecuencias de aquel atentado de enero del 2010 en un bar de la Ciudad de México.

En entrevista a Radio Caracol, Cabañas dijo que tiene problemas de visión y prácticamente no ve con el ojo izquierdo.

Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego".