Rubens Sambueza sufre asalto cuando visitaba a su hermano Fabián Sambueza en Colombia

COLOMBIA.- Rubens Sambueza y su hermano Fabián Sambueza fueron víctimas de un asalto en las calles de la ciudad de Barranquilla en Colombia.

El capitán del Toluca se encuentra de visita en la ciudad junto a su esposa y dos hijos, visitando a su hermano, quien juega en el Junior de Barranquilla.

El asalto ocurrió frente a las puertas del departamento del volante Fabián, justo a la llegada de Rubens, dos sujetos en motocicleta los alcanzaron y a punta de pistola los despojaron de sus pertenencias, Dos relojes, uno de ellos un Rolex y un anillo.

La policía, asegura, ya ha identificado a los asaltantes y asegura tener pistas de su paradero.

En charla con la radio local, Fabián Sambueza habló del incidente.

En la entrevista

"Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto", agregó.

Fabián dijo que nunca había vivido una situación similar en los muchos años que lleva viviendo en Colombia. "Iban por el Rolex, iban por eso, seguramente nos venían siguiendo.

Me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien", mencionó a Blu Radio.