Ronaldo lanza amenaza tras ser banca de Portugal en Qatar 2022

DOHA, Qatar.- Imagina llegar a un día a tu casa, trabajo o escuela y sentir que ya no te necesitan, Cristiano Ronaldo parece estar viviendo un momento similar con Portugal después de iniciar los últimos partidos del Mundial de Qatar 2022 en la banca, cuestión por la cual reportan que se rebeló e incluso lanzó una amenaza.

Ronaldo puede presumir de récords en la Champions Leage, ser el primero en llegar a 700 goles, incluso uno con salvasea su parte, o fuera de la cancha su el valor de su marca CR7 o estrenarse como cantante, sin embargo el Mundial ha resultado un desafío para él y sus más fervientes fans que se autodenominan "bichosexuales".

Aunque todo parecía marchar bien, cuando el delantero portugués marcó como capitán en el debut mundialista de su selección un penal vs Ghana, que lo conviritió en el primer futbolista varonil en anotar en cinco mundiales, todo se empezó a complicar conforme avanzó el torneo.

Ronaldo enviado a la banca con Portugal

Bukari festejó como "El Bicho" con un ¡Siuu! El gol que acercó a Ghana, se enforueció pero quizás no como lo que vendría conforme transcurriera el torneo, ya que luego se quedó sin equipo, pues terminó su relación laboral con Manchester United.

Bukari imitó la celebración de Ronaldo y lo hizo enojar en el partido Portugal vs Ghana.

Luego fue enviado a la banca y no fue considerado por el técnico de la Selección de Portugal, Fernando Santos, para arrancar el partido ante Suiza como titular y su reemplazo Goncalo Ramos metió 3 goles y asistió en otro.

Entró hasta el minuto 73 y metió un gol, pero se lo anularon en fuera de lugar, posición en la que ha caído en 7 ocasiones, siendo el líder en el rubro.

Ronaldo se rebela en entrenamiento y lanza amenaza

Ahora lo que trascendió es que Cristiano Ronaldo fue mandado por Fernando Santos a entrenar con suplentes, pero se negó a hacerlo.

De esta forma, la leyenda del Real Madrird no apareció en el entrenamiento en cancha con los jugadores que fueron banca durante el encuentro.

Los medios indican que se el ‘Comandante’ “Ha trabajado en la sala como suele hacer”, es decir, realizó el mismo trabajo que sus compañeros titulares ante Suiza.

Cristiano Ronaldo fue mandado a entrenar con suplentes. | EFE

Además, hubo quienes hasta aseguraron que Ronaldo habría amenazado con abandonar la concentración en Qatar 2022 en caso de que el DT no lo siguiera considerando como el atacante titular de la escuadra lusitana.

Portugal responde a supuesta amenaza

El comunicado surgió después de la información publicada por 'Récord', que afirmó que Cristiano Ronaldo "amenazó con irse" de la concentración del Mundial 2022 en "una acalorada conversación con Fernando Santos", el seleccionador nacional, aunque luego el capitán "se calmó, reflexionó y cambió de opinión". También asegura que el "grupo" se quedó "al margen" de tal situación, según refleja el diario.

Una noticia publicada el jueves dice que Cristiano Ronaldo amenazó con abandonar el equipo nacional durante una conversación con Fernando Santos, seleccionador nacional. La FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) aclara que en ningún momento el capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, amenazó con abandonar la selección durante la concentración en Catar", salió el paso el organismo en su web oficial, cuando asoman los cuartos de final.

La defensa de la FPF fue más allá en sus cinco párrafos publicados a mediodía desde su concentración de Al Shahaniya, al oeste de Doha.

Cristiano Ronaldo construye cada día una trayectoria única al servicio de la selección y del país que tiene que ser respetada y que da fe del incuestionable compromiso con la selección. De hecho, el grado de entrega del jugador más veces internacional con Portugal fue demostrado de nuevo, si es necesario hacerlo, en la victoria frente a Suiza en los octavos de final del Mundial 2022", remarcó la nota, horas antes de que el equipo se entrene con la vista en Marruecos.

Fernando Santos explicó porqué Ronaldo fue suplente

Fernando Santos lo contextualizó en lo deportivo ("Fue por características del juego, son jugadores diferentes -en referencia a él y Gonçalo Ramos, su sustituto en el once titular-. También entró Dalot, salió Cancelo... Tiene que ver con lo que yo pensaba de la dinámica del juego", señaló el seleccionador al término del choque), no en lo extradeportivo, en el gesto que no le gustó "nada" del atacante al técnico tras la derrota por 2-1 ante Corea del Sur.

"¿Problema? Ya respondí a esa pregunta. No hay problema, somos amigos desde hace muchos años. Todo está completamente arreglado y él dio el ejemplo de un verdadero capitán”, expuso el entrenador entonces, hace apenas dos días. Su reemplazo, Gonçalo Ramos, rebasó las expectativas: marcó tres goles y dio otro.

¿Suficiente para desbancar ya a Cristiano Ronaldo? ¿Ha cambiado algo en la selección? ¿Ya no es tan indiscutible como antes? La alineación de este sábado, en la eliminatoria de los cuartos de final del Mundial 2022 frente a Marruecos en el estadio de Al Thumama, arrojará alguna respuesta a todas las interrogantes que surgen en torno al astro luso, con la duda insistente de su titularidad o su suplencia en un choque tan decisivo, en su último Mundial, directamente relacionada con el goleador del martes, el joven atacante del Benfica que también se postula para el once.