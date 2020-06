Ronaldinho platica su experiencia de encierro en hotel de Paraguay

La alegría es una de las características que forman parte de la esencia del ex futbolista Ronaldinho, quien la ha utilizado para mantenerse tranquilo durante su encierro en el Hotel Palmaroga de Asunción, Paraguay, en el cual se ha mantenido desde su salida de prisión.

Tenemos un trato excelente. Tenemos todo bien ordenado, estamos muy tranquilos y nos hacen cualquier cosa para pasarlo de la forma más amena posible. Han sido sesenta días largos. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado. Creo que eso es algo que se quedará para siempre en todos nosotros tras vivir esta experiencia tan complicada", mencionó el brasileño para Mundo Deportivo.

Sin embargo, la ex estrella del Barcelona reconoció que sus ánimos han venido abajo, desde el momento en el que ya no pudo jugar futbol.

"No siempre ha sido fácil, pero he intentado llevar la alegría haciendo lo que más se hacer: jugar al futbol. Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte tuve muy pocas lesiones en mis veinte años de carrera", expresó.

Finalmente, Ronaldinho manifestó que ex compañeros como Carles Puyol y también aficionados lo han apoyado y es esa misma ayuda la que le ha permitido salir adelante.

"Es muy especial la relación que tenemos (Puyol y él) y lo lindo que lo pasamos en el Barça y con todos los compañeros de esta aventura que es jugar a futbol. Soy futbolista por amor y profesión. Me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta", concluyó.